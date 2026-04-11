La regione in Italia con 10 province
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La regione in Italia con 10 province' è 'Toscana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOSCANA
Perché la soluzione è Toscana? La Toscana è una regione dell’Italia centrale caratterizzata da un paesaggio vario che spazia tra colline, pianure e coste. Questa zona comprende dieci province, ognuna con tradizioni e patrimoni culturali ricchi e diversificati. La sua storia antica si riflette nei numerosi monumenti e città d’arte come Firenze, Pisa e Siena. La regione è famosa anche per la sua cucina, il vino e i paesaggi naturali che attirano visitatori da tutto il mondo. La Toscana rappresenta un patrimonio culturale e naturale di grande valore.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione in Italia con 10 province". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
La regione in Italia con 10 province nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Toscana
Se la definizione "La regione in Italia con 10 province" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione in Italia con 10 province" conferma che la soluzione 'Toscana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Toscana
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione in Italia con 10 province" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Toscana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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