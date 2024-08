La Soluzione ♚ Passo tra le province di Brescia e Trento La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TONALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TONALE

Curiosità su Passo tra le province di brescia e trento: m. Il passo del Tonale (Pas del Tonà l in dialetto solandro, Pas del Tunà l in dialetto camuno) (1 884 m s. l. ) è un valico alpino delle Alpi Retiche meridionali che separa le Alpi dell'Ortles a nord dalle Alpi dell'Adamello e della Presanella a sud, mettendo in comunicazione la val di Sole ad est (Vermiglio) con l'Alta Valle Camonica (Ponte di Legno) ad ovest.

Altre Definizioni con tonale; passo; province; brescia; trento; Un passo alpino; Lo è una voce maschile intermedia tra quella del tenore e quella del basso; Così è anche detta la musica dodecafonica; Giunti sul passo estremo; Passo che collega l Emilia con la Toscana; Un passo verso l Engadina; La più estesa delle province marchigiane; Tra le sue province c è Mantova; Le province belghe con Bruges e Gand; Il Tito fra i protagonisti delle Dieci giornate di Brescia; Sigla di Brescia; Mario calciatore italiano dal 2019 al Brescia; Il museo di Trento e Rovereto; Relativo al fiume che bagna Trento e Verona; Sigla di Trento;