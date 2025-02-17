Il passo alpino vicino a Ponte di Legno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il passo alpino vicino a Ponte di Legno' è 'Tonale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il passo alpino vicino a Ponte di Legno" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il passo alpino vicino a Ponte di Legno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tonale? Il termine si riferisce a un tratto di strada montana che si trova nei pressi di Ponte di Legno, caratterizzato da un percorso che attraversa le zone più alte delle Alpi. Questa strada permette di collegare diverse località e offre panorami spettacolari delle vette circostanti. La sua importanza sta nel facilitare il passaggio tra le valli e nel favorire il turismo e le attività outdoor. La presenza di questo tratto rende il paesaggio ancora più suggestivo e accessibile.

La definizione "Il passo alpino vicino a Ponte di Legno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il passo alpino vicino a Ponte di Legno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tonale:

T Torino O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il passo alpino vicino a Ponte di Legno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

