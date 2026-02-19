Un passo indietro nel cammino dell umanità

SOLUZIONE: REGRESSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un passo indietro nel cammino dell umanità" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un passo indietro nel cammino dell umanità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Regresso? Il concetto di regressione si riferisce a un ritorno a stati precedenti di sviluppo o progresso, spesso percepiti come un rallentamento o una perdita di avanzamenti fatti. Può manifestarsi in vari ambiti, come quello sociale, culturale o personale, indicando un momento in cui si abbandonano nuove conquiste per ripercorrere vecchie strade. La regressione può essere causata da fattori esterni o interni, portando a una fase di stagnazione o di indebolimento delle capacità. È come un passo indietro nel cammino dell’umanità, che interrompe il progresso continuo.

In presenza della definizione "Un passo indietro nel cammino dell umanità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un passo indietro nel cammino dell umanità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Regresso:

R Roma E Empoli G Genova R Roma E Empoli S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un passo indietro nel cammino dell umanità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

