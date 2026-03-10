Così è detto il Giro ciclistico di Spagna

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è detto il Giro ciclistico di Spagna' è 'Vuelta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VUELTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è detto il Giro ciclistico di Spagna" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è detto il Giro ciclistico di Spagna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Vuelta? La Vuelta è una delle gare più prestigiose del ciclismo spagnolo, attirando atleti di tutto il mondo. La competizione si svolge su un percorso che attraversa diverse regioni del paese, mettendo alla prova le capacità di resistenza e strategia dei partecipanti. Con tappe che alternano salite impegnative e tratti pianeggianti, questa corsa è un evento molto atteso nel calendario sportivo. La sua tradizione e il fascino che suscita la rendono un simbolo della passione per le due ruote in Spagna.

In presenza della definizione "Così è detto il Giro ciclistico di Spagna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è detto il Giro ciclistico di Spagna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vuelta:

V Venezia U Udine E Empoli L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è detto il Giro ciclistico di Spagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

