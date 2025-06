Prestigiosa corsa ciclistica spagnola nei cruciverba: la soluzione è Vuelta

VUELTA

Perché la soluzione è Vuelta? Vuelta è il termine spagnolo che significa giro o volta. È famoso nel mondo del ciclismo come parte della Vuelta a España, una delle tre grandi corse a tappe più prestigiose. Questo evento rappresenta un vero e proprio monumento sportivo, attirando appassionati da tutto il mondo e celebrando la passione per il ciclismo in Spagna.

