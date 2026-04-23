Confina soltanto con la Spagna
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Confina soltanto con la Spagna' è 'Portogallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTOGALLO
Perché la soluzione è Portogallo? Il Portogallo è un paese della penisola iberica che si caratterizza per la sua lunga storia e cultura. La sua posizione geografica lo porta a condividere confini esclusivamente con la Spagna, con la quale ha stabilito un confine terrestre. Questa relazione di frontiera definisce gran parte delle caratteristiche del paese, influenzando aspetti politici, economici e culturali. La sua tradizione marittima e le sue città storiche attirano molti visitatori interessati a scoprire le sue peculiarità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confina soltanto con la Spagna". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Confina soltanto con la Spagna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Portogallo
In presenza della definizione "Confina soltanto con la Spagna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confina soltanto con la Spagna" conferma che la soluzione 'Portogallo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Portogallo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confina soltanto con la Spagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portogallo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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