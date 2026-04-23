Confina soltanto con la Spagna

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Confina soltanto con la Spagna' è 'Portogallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTOGALLO

Perché la soluzione è Portogallo? Il Portogallo è un paese della penisola iberica che si caratterizza per la sua lunga storia e cultura. La sua posizione geografica lo porta a condividere confini esclusivamente con la Spagna, con la quale ha stabilito un confine terrestre. Questa relazione di frontiera definisce gran parte delle caratteristiche del paese, influenzando aspetti politici, economici e culturali. La sua tradizione marittima e le sue città storiche attirano molti visitatori interessati a scoprire le sue peculiarità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confina soltanto con la Spagna". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Confina soltanto con la Spagna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Portogallo

In presenza della definizione "Confina soltanto con la Spagna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confina soltanto con la Spagna" conferma che la soluzione 'Portogallo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Portogallo

P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto G Genova A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confina soltanto con la Spagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portogallo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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