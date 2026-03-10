Fu costruita tra gli anni 1176 e 1183 per proteggere la capitale egiziana dai Crociati

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Fu costruita tra gli anni 1176 e 1183 per proteggere la capitale egiziana dai Crociati' è 'Cittadella Di Saladino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CITTADELLA DI SALADINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu costruita tra gli anni 1176 e 1183 per proteggere la capitale egiziana dai Crociati" corrisponde a una soluzione formata da 20 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu costruita tra gli anni 1176 e 1183 per proteggere la capitale egiziana dai Crociati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cittadella Di Saladino? La cittadella di Saladino è un'imponente fortificazione edificata alla fine del XII secolo, tra il 1176 e il 1183, con l'obiettivo di difendere il cuore dell'Egitto dagli attacchi dei Crociati. Si trova nel Cairo e rappresenta un esempio di architettura militare dell'epoca, simbolo della resistenza e della strategia difensiva musulmana durante le crociate. La struttura testimonia le tensioni storiche tra le diverse civiltà e il desiderio di proteggere il proprio territorio.

Quando la definizione "Fu costruita tra gli anni 1176 e 1183 per proteggere la capitale egiziana dai Crociati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu costruita tra gli anni 1176 e 1183 per proteggere la capitale egiziana dai Crociati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione Cittadella Di Saladino:

C Como I Imola T Torino T Torino A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola S Savona A Ancona L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu costruita tra gli anni 1176 e 1183 per proteggere la capitale egiziana dai Crociati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

