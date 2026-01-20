Dimora costruita con blocchi di ghiaccio

Home / Soluzioni Cruciverba / Dimora costruita con blocchi di ghiaccio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dimora costruita con blocchi di ghiaccio' è 'Igloo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IGLOO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dimora costruita con blocchi di ghiaccio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dimora costruita con blocchi di ghiaccio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Igloo? Una struttura fatta interamente di blocchi di ghiaccio, progettata per offrire rifugio nelle zone fredde, è conosciuta come igloo. Questo tipo di abitazione tradizionale è simbolo della capacità di adattarsi alle condizioni estreme dell'ambiente artico. Con la sua forma arrotondata e compatta, permette di conservare il calore all’interno, proteggendo chi vi si ripara dal freddo esterno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dimora costruita con blocchi di ghiaccio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Igloo

La definizione "Dimora costruita con blocchi di ghiaccio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dimora costruita con blocchi di ghiaccio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Igloo:

I Imola G Genova L Livorno O Otranto O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dimora costruita con blocchi di ghiaccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La tipica casa degli InuitLa casa più gelidaUna casa rigorosamente biancaBlocchi di ghiaccioL attendono i podisti ai blocchi di partenzaSu sette di essi fu costruita RomaUna dimora alpestreLa dimora delle schiave del sultano