Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia' è 'Cina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINA

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Perché la soluzione è Cina? La Cina è un paese dell'Asia orientale conosciuto per la sua ricca storia e cultura millenaria. Tra le sue meraviglie architettoniche si trova la famosa Grande Muraglia, costruita per proteggere il territorio dalle invasioni. La Cina vanta anche paesaggi diversificati, città moderne e tradizioni antiche che si tramandano nel tempo. La sua influenza storica e culturale si estende nel mondo, rendendo questo paese uno dei più affascinanti e visitati. La sua identità è strettamente legata a questo straordinario patrimonio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cina

Se la definizione "Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia" conferma che la soluzione 'Cina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cina

C Como I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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