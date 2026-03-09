Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani' è 'Colli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Colli? I colli di Modigliani sono noti per la loro eleganza e forma allungata, che si distingue nel panorama dell'arte. Spesso rappresentati nelle sue opere, evidenziano un'attenzione particolare alla linea e alla proporzione, quasi a voler esaltare la grazia e la raffinatezza del soggetto. La sua capacità di catturare l'essenza attraverso dettagli sottili rende i colli un elemento caratteristico del suo stile. Questi dettagli contribuiscono a rendere le sue opere immediatamente riconoscibili e apprezzate.

Per risolvere la definizione "Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Colli:

C Como O Otranto L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono lunghi quelli dipinti da Modigliani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

