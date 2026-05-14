Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale' è 'Mosaici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSAICI

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Perché la soluzione è Mosaici? I mosaici della Basilica di San Vitale sono opere d'arte di grande pregio, caratterizzate da dettagli intricati e colori vivaci che catturano l'attenzione di chi li osserva. Questi mosaici, realizzati con tessere di vetro e pietra, raffigurano scene religiose e motivi simbolici che riflettono la ricchezza culturale e spirituale dell'epoca. La loro conservazione testimonia l'abilità degli artisti e l'importanza storica di questo capolavoro. I mosaici rappresentano un patrimonio unico e inestimabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mosaici

Per risolvere la definizione "Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale" conferma che la soluzione 'Mosaici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mosaici

M Milano O Otranto S Savona A Ancona I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono pregevoli quelli della Basilica di San Vitale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mosaici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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