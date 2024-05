La Soluzione ♚ Sono più lunghi d estate

: GIORNI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Sono piu lunghi d estate: Altri mammiferi dell'artide, in estate il suo manto non diventa più scuro. i peli non sono pigmentati di bianco, ma sono cavi e non pigmentati come i capelli... Il giorno o la giornata, costituita dal dì e dalla notte, come unità di misura del tempo, ha diverse accezioni.

Altre Definizioni con giorni; sono; lunghi; estate;