SOLUZIONE: TRITTICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tre dipinti in una cornice" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tre dipinti in una cornice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Trittico? Un’opera d’arte composta da tre pannelli uniti tra loro, spesso raffiguranti scene collegate tra loro, si presenta come un insieme armonioso e complesso. Questa forma permette all’artista di raccontare una storia più articolata, sfruttando la continuità tra le varie parti. La cornice che racchiude i tre pannelli ne evidenzia la relazione e l’unità, creando un effetto di continuità visiva. Spesso utilizzato in chiese e musei, il tritico rappresenta un modo elegante di esporre più immagini in modo integrato. La sua presenza arricchisce lo spazio espositivo e stimola l’osservatore.

Se la definizione "Tre dipinti in una cornice" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tre dipinti in una cornice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Trittico:

T Torino R Roma I Imola T Torino T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tre dipinti in una cornice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

