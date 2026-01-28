Ha tre lunghi denti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha tre lunghi denti' è 'Forcone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORCONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha tre lunghi denti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha tre lunghi denti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Forcone? Un forcone è uno strumento che si distingue per i suoi tre lunghi denti, usati per sollevare e spostare materiali come il fieno o il legno. La sua forma e funzionalità lo rendono ideale per lavori agricoli e di movimentazione. Grazie alla sua robustezza, permette di afferrare e trasportare facilmente oggetti voluminosi e pesanti, facilitando molte attività quotidiane.

Se la definizione "Ha tre lunghi denti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha tre lunghi denti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Forcone:

F Firenze O Otranto R Roma C Como O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha tre lunghi denti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

