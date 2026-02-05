Lunghi e stretti valichi montani

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunghi e stretti valichi montani

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lunghi e stretti valichi montani' è 'Gole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lunghi e stretti valichi montani" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunghi e stretti valichi montani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Gole? Le gole sono passaggi stretti e profondi tra le pareti rocciose, spesso formati dall'erosione di ruscelli e fiumi nel corso del tempo. Si trovano in zone montuose e rappresentano sfide per gli escursionisti, offrendo paesaggi spettacolari e avventurosi. Questi passaggi naturali sono testimoni della forza della natura e della continua trasformazione del territorio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lunghi e stretti valichi montani nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gole

Se la definizione "Lunghi e stretti valichi montani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunghi e stretti valichi montani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gole:

G Genova O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunghi e stretti valichi montani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Valli strette e profondeAngusti passi montaniStrettissime valliLunghi e stretti valichiGrandi depositi montaniI nostri confini montaniLunghi formati di paneLunghi ponti a più campate sopra le valli