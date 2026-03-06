Si usano per baciare e vi si mette il rossetto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si usano per baciare e vi si mette il rossetto' è 'Labbra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LABBRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si usano per baciare e vi si mette il rossetto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usano per baciare e vi si mette il rossetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Labbra? Le labbra sono le parti morbide che circondano la bocca e sono fondamentali per il contatto tra le persone. Sono spesso considerate simbolo di sensualità e comunicazione, poiché vengono utilizzate per esprimere emozioni e affetto. Quando si desidera mostrare affetto o desiderio, si possono usare per baciare qualcuno, lasciando un’impronta di colore grazie al rossetto. La cura delle labbra è importante per mantenerle morbide e idratate.

Se la definizione "Si usano per baciare e vi si mette il rossetto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usano per baciare e vi si mette il rossetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Labbra:

L Livorno A Ancona B Bologna B Bologna R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usano per baciare e vi si mette il rossetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

