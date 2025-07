Vi si mette in fresco lo champagne nei cruciverba: la soluzione è Secchiello

SECCHIELLO

Curiosità e Significato di Secchiello

Hai risolto il cruciverba con Secchiello? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Secchiello.

Perché la soluzione è Secchiello? Il termine secchiello indica un contenitore di metallo o plastica usato per tenere fresco lo champagne, riempito di ghiaccio. È un oggetto comune nelle occasioni speciali, pensato per mantenere le bottiglie alla giusta temperatura. Quindi, quando si dice si mette in fresco lo champagne, ci si riferisce proprio a questo pratico accessorio che assicura un brindisi perfetto.

Come si scrive la soluzione Secchiello

La definizione "Vi si mette in fresco lo champagne" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B L A I I O O C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOSCAIOLI" BOSCAIOLI

