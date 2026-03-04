Un trafficato porto della Sardegna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un trafficato porto della Sardegna' è 'Olbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLBIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un trafficato porto della Sardegna" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un trafficato porto della Sardegna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Olbia? Olbia è un importante centro portuale situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, noto per il suo via vai incessante di navi e passeggeri. La sua posizione strategica lo rende un punto di partenza e arrivo fondamentale per chi desidera esplorare l’isola o raggiungere altre destinazioni nel Mar Mediterraneo. Le sue strutture moderne e i servizi efficienti facilitano il trasporto di merci e persone, contribuendo alla vivacità economica e turistica della regione. Olbia rappresenta un crocevia di culture e scambi internazionali.

La soluzione associata alla definizione "Un trafficato porto della Sardegna" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un trafficato porto della Sardegna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Olbia:

O Otranto L Livorno B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un trafficato porto della Sardegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

