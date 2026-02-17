Città e porto della Sardegna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città e porto della Sardegna' è 'Olbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLBIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città e porto della Sardegna" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città e porto della Sardegna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Olbia? Olbia è una città situata sulla costa nord-orientale della Sardegna, nota per il suo porto che collega l'isola con il continente e altre destinazioni nel Mediterraneo. È un importante snodo commerciale e turistico, grazie alle sue infrastrutture moderne e alle spiagge vicine. La città combina un patrimonio storico con un ambiente vivace, offrendo servizi e attrazioni per visitatori e residenti. Olbia rappresenta un punto di riferimento strategico e culturale nell'isola.

Se la definizione "Città e porto della Sardegna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città e porto della Sardegna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Olbia:

O Otranto L Livorno B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città e porto della Sardegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

