PALOS

Perché la soluzione è Palos? Palos è il porto situato in Spagna, da cui Cristoforo Colombo salpò nel 1492 per la sua celebre scoperta delle Americhe. Questo termine richiama un luogo storico e simbolico, legato a un momento di grande avventura e scoperta. Oggi, Palos rappresenta un punto di partenza per chi vuole rievocare le grandi imprese dell’esplorazione marittima.

