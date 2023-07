Venne distrutta dalla seconda bomba atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venne distrutta dalla seconda bomba atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NAGASAKI

Significato/Curiosita : Venne distrutta dalla seconda bomba atomica

Sganciò la bomba atomica little boy sulla città di hiroshima. a tale bombardamento fece seguito, tre giorni dopo, un altro sgancio atomico. stavolta fu... nagasaki (afi: /naga'zaki/; in giapponese nagasaki-shi, "città di nagasaki", ascolta[·info], letteralmente "piccola penisola allungata") è una città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

