Fu distrutta con l abbazia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fu distrutta con l abbazia. CASSINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su fu distrutta con l abbazia: Cassino ( AFI : /kas'sino/ , San Germano fino al 1863) è un comune italiano di 35 089 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Seconda città della provincia per numero di abitanti, dopo il capoluogo fu per secoli il principale centro della Terra di San Benedetto, aggregato fin dal medioevo alla Terra di Lavoro. Ultima città verso sud della Valle Latina, si sviluppa ai piedi del monte che chiude infatti la valle e su cui sorge la celebre abbazia di Montecassino, lungo un percorso storicamente strategico per le comunicazioni tra il centro e il sud d'Italia. Pressoché totalmente distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e per questo nota anche come la città martire, è stata completamente ricostruita nel dopoguerra. Altre Definizioni con cassino; distrutta; abbazia; Cittadina del Lazio famosa per la sua abbazia; La celebre abbazia fondata da san Benedetto; Venne distrutta dopo Hiroshima; La città inglese distrutta dai Tedeschi nel 1940; Celebre abbazia milanese;

CASSINO

