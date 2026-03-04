Se Fidia tiene il piede in testa

SOLUZIONE: AFIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se Fidia tiene il piede in testa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se Fidia tiene il piede in testa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Afidi? Gli afidi sono piccoli insetti che si nutrono delle piante, causando spesso danni evidenti alle foglie e ai germogli. Quando infestano una pianta, possono provocare deformazioni e indebolimento, rendendo difficile la crescita sana delle piante stesse. La presenza di afidi spesso si riconosce dalla secrezione di melata appiccicosa e dalla formazione di ragnatele di piccole dimensioni. La lotta contro questi insetti richiede attenzione e interventi tempestivi per proteggere le colture.

Se la definizione "Se Fidia tiene il piede in testa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se Fidia tiene il piede in testa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Afidi:

A Ancona F Firenze I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se Fidia tiene il piede in testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

