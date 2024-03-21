Si apre e lo si tiene sulla testa

SOLUZIONE: OMBRELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si apre e lo si tiene sulla testa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si apre e lo si tiene sulla testa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ombrello? Un oggetto che si apre per proteggersi dalla pioggia o dal sole e si indossa sopra la testa. È utile durante le giornate di pioggia intensa o quando il sole è forte, offrendo riparo e comfort. Può essere di vari materiali, come nylon o tessuto impermeabile, e spesso ha un manico per essere facilmente maneggiato. È un accessorio pratico e versatile, molto usato in molte parti del mondo.

Se la definizione "Si apre e lo si tiene sulla testa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si apre e lo si tiene sulla testa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ombrello:

O Otranto M Milano B Bologna R Roma E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si apre e lo si tiene sulla testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

