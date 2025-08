I pidocchi delle piante nei cruciverba: la soluzione è Afidi

AFIDI

Curiosità e Significato di Afidi

Hai risolto il cruciverba con Afidi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Afidi.

Perché la soluzione è Afidi? Gli afidi sono piccoli insetti parassiti che attaccano le piante succhiandone la linfa, causando ingiallimenti e deformazioni. Spesso chiamati pidocchi delle piante per la loro somiglianza ai pidocchi umani, rappresentano uno dei principali problemi per orti e giardini. Per contrastarli, è importante intervenire tempestivamente con prodotti specifici o rimedi naturali, mantenendo così le piante in salute.

Come si scrive la soluzione Afidi

Hai davanti la definizione "I pidocchi delle piante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

F Firenze

I Imola

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I A E C Mostra soluzione



