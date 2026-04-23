Tiene in ansia l esaminato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tiene in ansia l esaminato' è 'Esito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESITO

Perché la soluzione è Esito? L’esito di un esame rappresenta il risultato finale che può determinare emozioni di speranza o timore nell’esaminato. La sua natura influisce direttamente sullo stato d’animo e sulla percezione del proprio percorso, creando un’ansia che può essere intensa o moderata. La previsione di un esito positivo o negativo si riflette nelle reazioni e nelle aspettative di chi si sottopone alla prova. La sensazione di incertezza legata ai risultati rende l’attesa un momento di grande tensione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tiene in ansia l esaminato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Tiene in ansia l esaminato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Esito

La soluzione associata alla definizione "Tiene in ansia l esaminato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tiene in ansia l esaminato" conferma che la soluzione 'Esito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esito

E Empoli S Savona I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tiene in ansia l esaminato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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