Gli artisti come Fidia - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SCULTORI

Significato/Curiosita : Gli artisti come fidia

fidia (in greco antico: feda, pheidías; atene, 490 a.c. circa – atene, 430 a.c. circa) è stato uno scultore e architetto ateniese, attivo dal 470 a... Disambiguazione – "scultore" rimanda qui. se stai cercando la costellazione, vedi scultore (costellazione). questa voce o sezione sull'argomento scultura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

