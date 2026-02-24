Chiudono le bocche delle armi da fuoco

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Chiudono le bocche delle armi da fuoco' è 'Tappi Di Volata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAPPI DI VOLATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chiudono le bocche delle armi da fuoco" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiudono le bocche delle armi da fuoco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tappi Di Volata? I tappi di volata sono elementi fondamentali che sigillano l’apertura di un’arma da fuoco dopo averla caricata. La loro funzione principale è quella di impedire perdite di gas e di garantire il funzionamento corretto dello strumento. Quando l’arma viene sparata, il tappo di volata si solleva o si rimuove temporaneamente, permettendo l’espulsione del colpo. La presenza di questi dispositivi assicura sicurezza e affidabilità durante l’uso di armi da fuoco.

Chiudono le bocche delle armi da fuoco nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Tappi Di Volata

Quando la definizione "Chiudono le bocche delle armi da fuoco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiudono le bocche delle armi da fuoco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Tappi Di Volata:

T Torino A Ancona P Padova P Padova I Imola D Domodossola I Imola V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiudono le bocche delle armi da fuoco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

