La definizione e la soluzione di: Si aprono sul corridoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : USCI

Significato/Curiosità : Si aprono sul corridoio

Le parole "si aprono sul corridoio" o "usci" non hanno un significato chiaro nel contesto fornito. Potrebbero essere fraintese o riferirsi a concetti specifici che non sono stati forniti. "Si aprono sul corridoio" potrebbe riferirsi a porte o finestre che si aprono in un corridoio, mentre "usci" potrebbe essere una forma errata di "uscio" o riferirsi a porte. Se fornisci ulteriori dettagli o chiarimenti, sarò felice di aiutarti a descrivere il significato di queste parole o a fornire ulteriori informazioni sul tema che desideri approfondire.

Altre risposte alla domanda : Si aprono sul corridoio : aprono; corridoio; Quelli letto si aprono all occorrenza; Si aprono nel bosco; Vi si aprono le falle; Si aprono nel pavimento; Prima entrano e poi aprono ; Sì aprono in casa per cambiare aria; di corridoio = indiscrezioni; Un alto corridoio ; Un corridoio in platea; In fondo al corridoio ; Il tappeto del corridoio ;

Cerca altre Definizioni