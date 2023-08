Si aprono quando diluvia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aprono quando diluvia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATERATTE

Significato/Curiosità : Si aprono quando diluvia

Le "cascate", o "cateratte", sono imponenti fenomeni naturali in cui grandi quantità d'acqua scorrono giù da altezze elevate. Questi spettacoli d'acqua sono spesso amplificati durante i diluvi o le piogge intense, quando i fiumi o i corsi d'acqua raggiungono livelli superiori e aumentano il flusso attraverso le cascate. Le cateratte sono affascinanti manifestazioni della potenza dell'acqua e dell'azione erosiva che modella il paesaggio. I siti famosi come le Cascate del Niagara o le Cascate dell'Iguazù attirano visitatori da tutto il mondo, offrendo spettacolari panorami e la possibilità di ammirare la maestosità della natura in azione.

