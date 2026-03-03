Depositi per l acqua piovana

SOLUZIONE: CISTERNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Depositi per l acqua piovana" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Depositi per l acqua piovana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cisterne? Le cisterne sono contenitori utilizzati per raccogliere e conservare l'acqua piovana, sfruttando le precipitazioni per ridurre il consumo di risorse idriche. Possono essere di vari materiali, come plastica, metallo o cemento, e si trovano spesso nei cortili o nei tetti delle abitazioni. Questi recipienti rappresentano un modo pratico per riutilizzare l'acqua che altrimenti verrebbe dispersa, contribuendo a un uso più sostenibile delle risorse naturali. La presenza di queste strutture aiuta a gestire meglio le risorse idriche domestiche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Depositi per l acqua piovana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Depositi per l acqua piovana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cisterne:

C Como I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Depositi per l acqua piovana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

