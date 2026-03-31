Depositi di bottiglie

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Depositi di bottiglie' è 'Cantine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANTINE

Perché la soluzione è Cantine? Le cantine sono ambienti dedicati alla conservazione di bottiglie di vino o altri liquidi, creando un luogo ideale per mantenerne la qualità nel tempo. Questi spazi sono generalmente sotterranei o ben isolati per garantire stabilità di temperatura e umidità, proteggendo le bottiglie da luce e vibrazioni. La loro funzione principale è quella di raccogliere depositi di bottiglie, accumulandole in modo ordinato e sicuro. La cura nella conservazione permette di apprezzare al meglio i prodotti nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Depositi di bottiglie". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Depositi di bottiglie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cantine

Se la definizione "Depositi di bottiglie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Depositi di bottiglie" conferma che la soluzione 'Cantine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cantine

C Como A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Depositi di bottiglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cantine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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