Pozzi per l acqua piovana nei cruciverba: la soluzione è Cisterne

Home / Soluzioni Cruciverba / Pozzi per l acqua piovana

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pozzi per l acqua piovana' è 'Cisterne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CISTERNE

Curiosità e Significato di Cisterne

Vuoi sapere di più su Cisterne? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Cisterne.

Perché la soluzione è Cisterne? Le cisterne sono contenitori utilizzati per raccogliere e conservare l'acqua piovana, una risorsa preziosa e sostenibile. Possono essere realizzate in diversi materiali e dimensioni, ideali per approfittare dell’acqua naturale e ridurre il consumo di quella potabile. Utilizzando una cisterna, si favorisce un approccio più ecologico e si può irrigare il giardino o alimentare sistemi domestici, contribuendo a proteggere l'ambiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mezzi a motore per il trasporto di liquidiSostituiscono gli acquedottiFoto 1 Una gita a 4775 Palazzo con le |Un serbatoio d acqua piovanaLo è l acqua piovanaAspira l acqua dai pozzi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cisterne

Hai davanti la definizione "Pozzi per l acqua piovana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U U R S I S R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUSSURRI" SUSSURRI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.