Un deposito d acqua piovana

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un deposito d acqua piovana' è 'Cisterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CISTERNA

Perché la soluzione è Cisterna? Una cisterna è un recipiente progettato per raccogliere e conservare acqua piovana, spesso installato in abitazioni o edifici pubblici. La sua funzione principale consiste nel raccogliere l'acqua proveniente dai tetti o altre superfici e mantenerla in modo che possa essere utilizzata successivamente, ad esempio per irrigare giardini o alimentare sistemi idrici. La cisterna permette di ottimizzare l'uso delle risorse naturali e di ridurre la dipendenza dalla rete pubblica di distribuzione dell'acqua.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un deposito d acqua piovana". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un deposito d acqua piovana nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cisterna

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un deposito d acqua piovana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un deposito d acqua piovana" conferma che la soluzione 'Cisterna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cisterna

C Como I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un deposito d acqua piovana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cisterna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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