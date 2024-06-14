Pozzo per l acqua piovana

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pozzo per l acqua piovana' è 'Cisterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CISTERNA

Perché la soluzione è Cisterna? Una cisterna è un contenitore progettato per raccogliere e conservare acqua piovana proveniente da tetti o superfici impermeabili. Questo sistema permette di utilizzare l'acqua raccolta per usi domestici, irrigazione o altre esigenze quotidiane, riducendo il consumo di risorse pubbliche. La cisterna può essere realizzata in diversi materiali come plastica, acciaio o cemento, ed è spesso collegata a un sistema di grondaie per facilitare la raccolta. La sua presenza contribuisce alla sostenibilità ambientale e al risparmio idrico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pozzo per l acqua piovana". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Pozzo per l acqua piovana nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cisterna

In presenza della definizione "Pozzo per l acqua piovana", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pozzo per l acqua piovana" conferma che la soluzione 'Cisterna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cisterna

C Como I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pozzo per l acqua piovana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cisterna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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