Accordi tra il Regno d Italia e la Santa Sede nei cruciverba: la soluzione è Patti Lateranensi

Home / Soluzioni Cruciverba / Accordi tra il Regno d Italia e la Santa Sede

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Accordi tra il Regno d Italia e la Santa Sede' è 'Patti Lateranensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTI LATERANENSI

Curiosità e Significato... La parola Patti Lateranensi è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Patti Lateranensi.

Perché la soluzione è Patti Lateranensi? I Patti Lateranensi sono gli accordi firmati nel 1929 tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, che hanno stabilito lo Stato della Città del Vaticano come entità sovrana indipendente. Questi patti hanno definito i rapporti tra Chiesa e Stato italiano, regolando questioni religiose e civili, e hanno rappresentato un momento fondamentale per l'autonomia della Chiesa in Italia. Sono un esempio di intesa storica tra poteri temporali e spirituali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Furono stipulati fra Stato italiano e Santa SedeL emittente della Santa Sede fondata nel 1931Il regno nel Sud Italia caduto il 13 febbraio 1861La dinastia che regnò in Italia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Accordi tra il Regno d Italia e la Santa Sede"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

T U N T N M S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STUNTMAN" STUNTMAN

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.