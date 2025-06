Furono stipulati fra Stato italiano e Santa Sede nei cruciverba: la soluzione è Patti Lateranensi

Home / Soluzioni Cruciverba / Furono stipulati fra Stato italiano e Santa Sede

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Furono stipulati fra Stato italiano e Santa Sede' è 'Patti Lateranensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTI LATERANENSI

Curiosità e Significato di "Patti Lateranensi"

La parola Patti Lateranensi è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Patti Lateranensi.

Perché la soluzione è Patti Lateranensi? I Patti Lateranensi sono un importante accordo siglato nel 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che ha segnato la fine di un lungo periodo di conflitto tra l'Italia e la Chiesa cattolica. Questo trattato ha riconosciuto la sovranità della Santa Sede sullo Stato della Città del Vaticano e ha stabilito i confini e le relazioni tra i due enti. Inoltre, ha regolato questioni fondamentali come il riconoscimento del cattolicesimo come religione di Stato e ha garantito dir

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L emittente della Santa Sede fondata nel 1931Il Chigi sede del Governo italianoSant organismo della santa sede

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Patti Lateranensi

Non riesci a risolvere la definizione "Furono stipulati fra Stato italiano e Santa Sede"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R A L T E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLERTA" ALLERTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.