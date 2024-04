La Soluzione ♚ Si possono guidare a 14 anni

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CICLOMOTORI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si possono guidare a 14 anni: Italiana. in francia, si può guidare l'automobile a 18 anni. a 14 anni si può guidare la motocicletta. la patente francese si chiama le permis de conduire... Il ciclomotore (in lingua italiana anche motorino e cinquantino) è un veicolo simile ad una bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena), caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità (25-45 Km/h). Il Ciao o il Bravo della Piaggio, sono due esempi tipici di ciclomotore. Giuridicamente, vengono considerati ciclomotori anche quei veicoli con aspetti simili ai motocicli con opportune modifiche e rinforzi al telaio; tuttavia esistono anche ciclomotori a tre ruote e più raramente, in alcune giurisdizioni, alcuni particolari veicoli a quattro ruote (come le minicar). Date le vaste e ...

Altre Definizioni con ciclomotori; possono; guidare; anni;