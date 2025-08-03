Sancirono la Conciliazione nei cruciverba: la soluzione è Patti Lateranensi
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Sancirono la Conciliazione' è 'Patti Lateranensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PATTI LATERANENSI
Curiosità e Significato di Patti Lateranensi
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Patti Lateranensi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Come si scrive la soluzione Patti Lateranensi
Hai trovato la definizione "Sancirono la Conciliazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 16 lettere della soluzione Patti Lateranensi:
P Padova
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
L Livorno
A Ancona
T Torino
E Empoli
R Roma
A Ancona
N Napoli
E Empoli
N Napoli
S Savona
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I L E E B V E
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.