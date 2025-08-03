Sancirono la Conciliazione nei cruciverba: la soluzione è Patti Lateranensi

Anna Spiotta | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

PATTI LATERANENSI

Curiosità e Significato di Patti Lateranensi

Le 16 lettere della soluzione Patti Lateranensi:
P Padova
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
 
L Livorno
A Ancona
T Torino
E Empoli
R Roma
A Ancona
N Napoli
E Empoli
N Napoli
S Savona
I Imola

