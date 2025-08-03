La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Sancirono la Conciliazione' è 'Patti Lateranensi' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTI LATERANENSI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Patti Lateranensi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Hai trovato la definizione "Sancirono la Conciliazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

I L E E B V E

Mostra soluzione