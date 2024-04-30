Si riprendono dopo averli persi nei cruciverba: la soluzione è Sensi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si riprendono dopo averli persi' è 'Sensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SENSI
Curiosità e Significato di Sensi
Vuoi sapere di più su Sensi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sensi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un saluto diretto a chi si incontra dopo tanto tempoSi stendono dopo la pescaSi ode dopo il lampoSi fanno dopo l orario d ufficioIl segnale dopo cui si parla
Come si scrive la soluzione Sensi
Hai davanti la definizione "Si riprendono dopo averli persi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 5 lettere della soluzione Sensi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
G A L N E
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.