Con la confessione si salva ma non è l autore d un furto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Con la confessione si salva ma non è l autore d un furto' è 'Peccatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PECCATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Con la confessione si salva ma non è l autore d un furto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con la confessione si salva ma non è l autore d un furto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Peccatore? Un peccatore è colui che compie azioni considerate sbagliate o moralmente sbagliate, spesso nascondendo le proprie colpe. La confessione rappresenta un gesto di sincerità e di volontà di rimediare, permettendo di alleggerire il cuore e di ottenere il perdono. Tuttavia, anche se si rivela un peccato, ciò non significa che si sia l'autore di un crimine o di un furto. La sincerità nel riconoscere le proprie manchevolezze è un passo importante nel percorso spirituale.

Per risolvere la definizione "Con la confessione si salva ma non è l autore d un furto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con la confessione si salva ma non è l autore d un furto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Peccatore:

P Padova E Empoli C Como C Como A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con la confessione si salva ma non è l autore d un furto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

