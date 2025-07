Lo sono i pensieri... da ammettere in confessione nei cruciverba: la soluzione è Peccaminosi

PECCAMINOSI

Curiosità e Significato di Peccaminosi

Perché la soluzione è Peccaminosi? Peccaminosi indica pensieri o azioni peccaminose, ovvero che vanno contro le norme morali o religiose. È un termine usato per descrivere comportamenti o pensieri che richiedono confessione e pentimento, riconoscendo la propria colpa. In sostanza, rappresenta tutto ciò che si tenta di nascondere o ammettere nella confessione religiosa, rivelando la lotta tra il bene e il male dentro di noi.

Come si scrive la soluzione Peccaminosi

P Padova

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

I Imola

