Il Sacramento che segue la confessione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Sacramento che segue la confessione' è 'Comunione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMUNIONE

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Perché la soluzione è Comunione? La comunione è un sacramento importante che si celebra dopo aver confessato i propri peccati. Essa permette ai fedeli di ricevere il corpo e il sangue di Cristo, rafforzando il loro legame con Dio e con la comunità ecclesiale. Attraverso questo sacramento, i credenti si uniscono spiritualmente a Gesù, condividendo la sua vita e la sua grazia. La comunione rappresenta un momento di profonda unione e di rinnovata fede, essenziale per la crescita spirituale dei cristiani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Sacramento che segue la confessione". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il Sacramento che segue la confessione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Comunione

La definizione "Il Sacramento che segue la confessione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Sacramento che segue la confessione" conferma che la soluzione 'Comunione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Comunione

C Como O Otranto M Milano U Udine N Napoli I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Sacramento che segue la confessione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Comunione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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