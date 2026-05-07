L Ennio autore di musiche per film

Home / Soluzioni Cruciverba / L Ennio autore di musiche per film

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L Ennio autore di musiche per film' è 'Morricone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORRICONE

Perché la soluzione è Morricone? Morricone è un compositore italiano noto per aver scritto musiche per numerosi film. La sua capacità di creare colonne sonore che esaltano le emozioni delle scene lo ha reso uno dei più riconosciuti nel settore cinematografico. Le sue composizioni spaziano tra vari generi e stili, spesso caratterizzate da melodie memorabili e arrangiamenti innovativi. La sua attività ha influenzato generazioni di musicisti e registi, lasciando un'impronta indelebile nel mondo della musica da film. Morricone è considerato un genio della musica cinematografica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Ennio autore di musiche per film". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L Ennio autore di musiche per film nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Morricone

La soluzione associata alla definizione "L Ennio autore di musiche per film" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Ennio autore di musiche per film" conferma che la soluzione 'Morricone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Morricone

M Milano O Otranto R Roma R Roma I Imola C Como O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Ennio autore di musiche per film" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Morricone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Musicista italiano da OscarEnnio : compose colonne sonoreL Ennio celebre compositore di colonne sonoreL autore delle musiche del film Io non ho pauraIl cinema dove vengono proiettati film d autoreHa composto le musiche di numerosi film di FelliniEnnio : fu sceneggiatore di film di FelliniEnnio : scrittore collaborò alle sceneggiature di diversi film di Fellini