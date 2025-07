Il rifugio in cui ci si salva in certi giochi infantili nei cruciverba: la soluzione è Tana

TANA

Curiosità e Significato di Tana

Perché la soluzione è Tana? La parola tana indica un rifugio o un nascondiglio, spesso utilizzato nei giochi infantili come nascondiglio segreto. È il luogo dove i bambini si riparano o si nascondono durante le avventure di gioco, creando un mondo tutto loro. La tana rappresenta sicurezza e fantasia, trasformando un semplice spazio in un angolo magico di evasione e divertimento.

Come si scrive la soluzione Tana

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E T O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ETANO" ETANO

