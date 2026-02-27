C è chi l attacca a parole ma non è un oratore contestato

SOLUZIONE: BOTTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "C è chi l attacca a parole ma non è un oratore contestato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è chi l attacca a parole ma non è un oratore contestato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Bottone? Un bottone è un elemento che si utilizza per chiudere o decorare vestiti, spesso cucito su tessuti. Può essere di vari materiali e forme, e si distingue per la sua funzione pratica e decorativa. Non ha capacità di parlare o di esprimere opinioni, ma viene spesso associato a qualcosa di semplice e funzionale. La sua presenza è spesso invisibile, ma essenziale, e permette di mantenere insieme le parti di un indumento. È un dettaglio che completa il design di molti capi.

La definizione "C è chi l attacca a parole ma non è un oratore contestato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è chi l attacca a parole ma non è un oratore contestato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bottone:

B Bologna O Otranto T Torino T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è chi l attacca a parole ma non è un oratore contestato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

