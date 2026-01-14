Un foglio che si attacca al muro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un foglio che si attacca al muro' è 'Manifesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANIFESTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un foglio che si attacca al muro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un foglio che si attacca al muro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Manifesto? Un manifesto è un grande foglio che si affaccia sulla parete, usato per comunicare idee, messaggi o proposte in modo visibile e immediato. Serve a diffondere pensieri, promuovere eventi o esprimere valori, attirando l’attenzione di chi passa. Spesso viene affisso in luoghi pubblici per coinvolgere la comunità e stimolare riflessioni o azioni collettive.

Per risolvere la definizione "Un foglio che si attacca al muro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un foglio che si attacca al muro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Manifesto:

M Milano A Ancona N Napoli I Imola F Firenze E Empoli S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un foglio che si attacca al muro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

