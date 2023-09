Si sviluppa a parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sviluppa a parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEMA

Significato/Curiosita : Si sviluppa a parole

Categorie di disturbi dello sviluppo: disturbi specifici dello sviluppo della parola e del linguaggio, disturbi specifici dello sviluppo delle abilità scolastiche... Sviluppi e variazioni tema/ora siamo qui – singolo del gruppo i giganti tema – film del 1979 diretto da gleb anatol'evic panfilov tema (o skin) – in informatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si sviluppa a parole : sviluppa; parole; Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; Attorno al suo stretto si sviluppa Istanbul; È basso nei Paesi sottosviluppa ti; Le aziende che si sviluppa no grazie a Internet; Un senso sviluppa to nei cani; Successione di parole con la stessa iniziale; Premiate con parole ; Allettato a parole ; La fine delle parole ; Come le parole del saggio;

Cerca altre Definizioni