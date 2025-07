C è chi lo attacca a parole nei cruciverba: la soluzione è Bottone

BOTTONE

Curiosità e Significato di Bottone

Vuoi sapere di più su Bottone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Bottone.

Perché la soluzione è Bottone? Un botton è un piccolo elemento che si applica sui vestiti per chiuderli, come una calamita che tiene insieme due parti. Può essere anche simbolo di qualcosa che si attacca o si fissa facilmente, spesso usato in modo figurato per indicare un punto di collegamento o una soluzione semplice a un problema. In breve, il botton è un dettaglio che fa la differenza, anche nelle parole.

Come si scrive la soluzione Bottone

Non riesci a risolvere la definizione "C è chi lo attacca a parole"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

